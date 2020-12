Inter, il terzino sinistro Marcos Alonso a gennaio sarà sul mercato. In pole un club spagnolo

Inter, nuovi aggiornamenti arrivano dalla Spagna e riguardano il terzino sinistro del Chelsea Marcos Alonso. Secondo le fonti spagnoli il calciatore potrebbe approdare nella Liga e giocare nell’Atletico Madrid la stessa squadra che sfiderà il club inglese negli ottavi di Champions League

INTER ALONSO AGGIORNAMENTO/ L’Inter sta cercando da tempo un laterale sinistro e i nomi di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, sono stati spesso accostati alla squadra nerazzurra, oltre al sogno Alaba che è molto più difficile vista la concorrenza. Come ha riferito il quotidiano spagnolo La Razon, l’ex giocatore della Fiorentina ora al Chelsea potrebbe finire sul mercato data la necessità del club inglese di sfoltire la rosa, nonostante sia ancora in corsa in Champions League e a febbraio nella doppia sfida degli ottavi di finale della massima competizione europea affronterà l’Atletico Madrid. Proprio la formazione di Diego Pablo Simeone sembrerebbe molto vicina ad accaparrarsi il difensore dei ‘Blues’, visto che è già stato accostato spesso al club spagnolo nelle scorse sessioni di mercato. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

In ogni caso a breve ci sarà anche l’incontro tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico Antonio Conte, per pianificare tutte le mosse di mercato sia in uscita, che in entrata e se l’ex viola sarà ancora nei piani del tecnico dell’Inter, ci sarà una bella sfida con il club della Liga.