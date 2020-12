Kuzmanovic: “Per me è un bene vedere altre squadre avanti a lottare per lo Scudetto e non la Juve”

Inter, l’ex centrocampista nerazzurro Kuzmanovic ha voluto dare il suo parere sulla situazione di Christian Eriksen, sulla lotta scudetto e sull’ipotesi di un possibile ritorno in Italia di Mauro Icardi con destinazione Juventus

INTER KUZMANOVIC INTERVISTA/ L’ex giocatore dell’Inter Zdravko Kuzmanovic, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio. La sua prima dichiarazione, ha riguardato la situazione di Christian Eriksen nell’Inter e nel campionato italiano. Queste le sue parole: “In Premier League si gioca più aperto, box-to-box. In Serie A invece no, anche ai giocatori forti gli allenatori dettano movimenti e schemi. Ho avuto la possibilità di giocare in Italia, Spagna e Germania e posso dire che la Serie A è la più difficile. In Inghilterra è ritmo alto e basta, mentre in Italia è difficile segnare anche alle piccole squadre”. Gli hanno chiesto un’opinione sulla lotta scudetto e lui ha spiegato: “Il Milan al momento è in testa: vedo altre squadre che sono magari più forti rispetto ai rossoneri, ma oggi giocano meglio loro. Sono convinto che potranno dire la loro fino alla fine. Vedo la Juventus, invece, in difficoltà quest’anno: i bianconeri non giocano benissimo quest’anno e contro la Fiorentina si sono viste le difficoltà del momento. Per me è un bene vedere altre squadre avanti a lottare per lo Scudetto, sarebbe bello vedere vincere anche qualcun altro”.

Sulla possibilità di vedere l’ex attaccante e capitano dell’Inter Mauro Icardi alla Juventus, ha detto: “Conosce bene il campionato e si trova bene in Italia. Dovesse andare alla Juve sai ci sarebbe grande confusione mediatica, sarebbe clamoroso dopo tutti gli anni all’Inter. Davanti la squadra di Pirlo, comunque, ha già Morata, ma se ci fosse la possibilità dovrebbero prenderlo”.