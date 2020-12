Ventura: “Credo che l’Inter sia la favorita per lo scudetto, ha la rosa attrezzata per vincere”

Inter, il tecnico Giampiero Ventura ha voluto dare il suo parere sul campionato italiano e ha indicato la squadra di Antonio Conte come la favorita numero 1 per lo scudetto su Juventus e Milan indicandone i suoi personali motivi

INTER VENTURA DICHIARAZIONI/ Il tecnico Giampiero Ventura, dopo l’indimenticabile debacle con la Nazionale italiana, che venne eliminata negli spareggi alle qualificazioni ai Mondiali 2018 dalla Svezia, successivamente ha allenato per un mese il Chievo Verona tra ottobre e novembre 2018 e poi nella stagione 2018/19 la Salernitana arrivando decimo a soli 2 punti dalla zona play-off. Al termine della stessa decise di rassegnare le dimissioni per aver fallito l’obiettivo. In questo momento la squadra campana, allenata da Fabrizio Castori è prima nella classifica di serie B con 28 punti ma è seguita da vicino da Empoli Cittadella e Spal. In attesa di poter avere un’altra occasione Giampiero Ventura, ha voluto dare il suo parere sul campionato italiano intervistato da Radio Kiss Kiss. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Queste le sue parole sulla lotta scudetto: “Credo che l’Inter sia la favorita, ha la rosa attrezzata per vincere. La Juve ha dei problemi che non sono facilmente risolvibili, e non so se il Milan terrà il ritmo”.