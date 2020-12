By

Dal campo al mercato: l’Inter è pronta a sfidare Milan e Juventus per il giovane Abdallah Sima, esterno classe 2001

Si infiamma la lotta al titolo che vede in questo momento nelle posizioni di testa Milan ed Inter con la Juventus più staccata insieme ad altre squadre. Proprio questi tre club potrebbero presto spostare l’oggetto della contesa dal campo al calciomercato, infiammando quella che sarebbe una super sfida a tre. Nel mirino delle 3 storiche del calcio italiano ci sarebbe Abdallah Sima, esterno classe 2001 oggetto del desiderio anche all’estero di club come l’Arsenal. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sfida a Milan e Inter per il giovane Simi

“Per lasciarlo partire a gennaio serviranno 50 milioni di euro”. Queste le parole del presidente dello Slavia Praga Jaroslav Tvrdík che di fatto mette ancora più incertezza sulla sfida di mercato per il proprio gioiellino che sta incantando in biancorosso con ben 14 reti in 19 apparizioni stagionali.

Sima per caratteristiche fisiche e tecniche è da molti considerato come il ‘nuovo Henry’ e l’Inter proverà a farsi trovare pronta qualora se ne presentasse l’occasione. I cechi comunque puntano ad una cessione record da 50 milioni di euro, più del doppio dell’attuale ‘record’, Soucek al West Ham per 20 milioni.