Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero essere rimasti beffati dall’inserimento di una rivale in un’importante trattativa. I dettagli

Dopo il bel risultato raggiunto in trasferta contro il Verona (1-2), l’Inter conquista la settima vittoria consecutiva in Serie A e rimane ad un solo punto dal Milan di Stefano Pioli. Con le festività natalizie che subentrano in sostituzione di un campionato fino a qui bellissimo, torna anche il calciomercato di gennaio. Marotta e soci, infatti, sono già al lavoro per il dopo Handanovic: ma non sono soli. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Calciomercato Inter, Scontro diretto con la Roma per Musso

Uno dei giocatori più talentuosi della Serie A, è probabilmente Juan Agustin Musso. Il portiere argentino dell’Udinese, classe 1994, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e con 25 milioni di euro più bonus può lasciare il club friulano. L’Inter ci pensa, è un nome sul tavolo anche del Paris Saint-Germain e forse un profilo che interessa la Roma.

Alla ricerca di un portiere affidabile, i giallorossi potrebbero provarci alla fine della stagione. I capitolini possono ridurre la parte cash aggiungendo più di uno dei tanti giovani di valore che hanno tra Primavera e Serie B. Staremo a vedere.