Vanheusden: “Qualunque minuto riuscissi a giocare entro la fine della stagione sarebbe un bonus”

Inter, il difensore Zinho Vanheusden è stato intervistato da un quotidiano per avere un’opinione sulle sue intenzioni per l’anno nuovo. Il calciatore ha confermato che si augura di tornare presto in campo ma senza farsi troppe illusioni sulla possibilità di partecipare ai prossimi Europei

INTER VANHEUSDEN INTERVISTA/ L’ex calciatore dell’Inter Primavera Zinho Vanheusden, ormai da anni allo Standard Liegi, ha subito qualche mese fa il secondo infortunio ad un ginocchio della sua carriera, che lo costringerà ai box probabilmente fino alla fine di questa stagione e a saltare il prossimo Europeo con la Nazionale belga. Il difensore è stato intervistato dal quotidiano Het Belang van Limburg, e ha ammesso che per il 2021 pensa solo ed esclusivamente a poter tornare in campo il prima possibile, ma senza farsi troppe illusioni. Queste le sue parole: “Qualunque minuto riuscissi a giocare prima della fine della stagione sarebbe un bonus“. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Gli hanno domandato se crede ancora di poter partecipare al prossimo Europeo e lui ha detto: “No, non ci penso più”. Poi ha voluto ricordare il suo debutto nella Nazionale maggiore belga: “Un’esperienza molto bella. Avevo programmato di godermela fino in fondo, perché non vedrete mai più una prima squadra come questa”.