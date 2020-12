Il Torino vuole Vecino: l’Inter spinge per scambiarlo con Gomez

Il Torino vuole Vecino: l’Inter spinge per scambiarlo con Gomez

Secondo Tuttosport, il Torino cerca un centrocampista di esperienza e qualità per la seconda parte di stagione. Tra i vari nomi c’è anche quello di Vecino, in uscita dall’Inter e in cerca di una squadra che possa dargli continuità. L’Inter, però, spingerebbe per mandarlo a Bergamo per arrivare a Gomez, anche se gli orobici al momento non sembrano fortemente interessati.

