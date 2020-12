Inter: domani vertice tra la dirigenza e Antonio Conte in vista del mercato di gennaio che verrà effettuato a sole due condizioni

Dopo il buon percorso mostrato in campionato, grazie alle 7 vittorie consecutive, l’Inter di Antonio Conte punta sempre più in alto. Proprio per questo, infatti, domani è previsto un vertice tra la dirigenza e il tecnico leccese per parlare soprattutto del mercato di gennaio che si appresta ad iniziare. Un nodo, però, andrà sciolto prima di pensare agli obiettivi: quello delle cessioni. Senza le uscite di Radja Nainggolan e Christian Eriksen, infatti, difficile se non impossibile pensare ad entrate importanti. Per tutte le news clicca QUI.

Inter, Eriksen ‘ritorna a casa’ o… in Premier League

Christian Eriksen, ormai arrivato al bivio all’Inter dopo nemmeno un anno dal suo approdo in nerazzurro, potrebbe tornare dal suo vecchio mentore, Mauricio Pochettino che sembra ad un passo dal diventare il nuovo tecnico del Psg dopo l’esonero da parte del club francese ai danni di Thomas Tuchel.

Il fantasista danese, però, potrebbe tornare anche in Inghilterra in una nuova avventura a Londra all’Arsenal (attualmente ‘Gunners’ in pole) di Mikel Arteta. Le opzioni non mancano di certo al giocatore ex Tottenham. In tutto questo, anche l’Inter potrebbe guadagnarci qualcosa: si ipotizza, infatti, uno scambio con il Psg che potrebbe lasciare andare Leandro Paredes in un’operazione, sulla carta, tutt’altro che impossibile.