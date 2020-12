Nel prossimo calciomercato di gennaio l’Inter proverà a regalare a Conte una valida alternativa a Romelu Lukaku. Il vice del belga può portarlo il suo stesso agente: i dettagli

Il vice Lukaku rappresenta una delle priorità dell’Inter in vista dell’ormai imminente calciomercato di gennaio. Stamane è saltato fuori il nome di Origi, compagno di Nazionale del numero 9 nerazzurro che a quanto pare è stato proposto a Marotta e soci così come a diversi club europei. Ai margini del Liverpool di Klopp, il classe ’95 potrebbe essere un’occasione interessante per il club targato Suning, a maggior ragione se i ‘Red’ dovessero aprire alla formula del prestito.

Calciomercato Inter, Lasagna si affida a Pastorello: ora candidato forte per il vice Lukaku

Quasi in contemporanea all’indiscrezione di Origi, è arrivato l’annuncio ufficiale del passaggio di Kevin Lasagna all’agenzia di Federico Pastorello. Come noto l’agente-intermediario, rappresentante del sopracitato Lukaku, è molto vicino alla dirigenza di viale della Liberazione nonché molto ‘ascoltato’ da essa, per questo da oggi potrebbero salire le quotazioni dell’attaccante in forza all’Udinese. Ovvero di un nome che già da qualche settimana è tornato in orbita nerazzurra.

Da capire, però, proprio le eventuali richieste dei Pozzo per il cartellino del 28enne, non un pilastro ma comunque un elemento prezioso della squadra allenata da Gotti nella quale militano due grandi obiettivi dei nerazzurri, Rodrigo De Paul (per il quale la Juve prepara l’assalto) e Juan Musso.