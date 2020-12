L’Inter pensa già anche alla prossima stagione. Possibile colpo a costo zero in Serie A, ma c’è da battere la concorrenza straniera. Le ultime

Non solo in vista di gennaio, vedi De Paul, l’Inter si muove anche per la prossima stagione. A tal proposito Marotta potrebbe mettere a segno uno se non più colpi a costo zero. Per l’attacco si fa sempre il nome di Milik, che però dovrebbe/vorrebbe lasciare Napoli adesso in ottica Europeo, per il centrocampo quello di Wijnaldum del Liverpool (l’Ad sarebbe in forte pressing per l’olandese), mentre per la difesa ne sono stati fatti di diversi. Incluso quello di Maksimovic, ‘lanciato’ mesi fa dalla nostra redazione e per il quale sono giunte conferme. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ostacoli iberici per Maksimovic: ultime INTERLIVE

Il serbo è in scadenza col Napoli di De Laurentiis e probabilmente rappresenta il profilo ideale come rincalzo ai titolari, essendo bravo ad agire sia in una linea a quattro che in una a tre. Inoltre non sarebbe molto costoso, pure nel caso volesse il raddoppio dell’attuale ingaggio che percepisce in azzurro, circa 1,2 milioni di euro netti. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, però, il 29enne è una ‘occasione’ che fa gola a molti. Ci risultano infatti sondaggi da importanti club spagnoli e portoghesi. Vedremo se l’Inter riuscirà ad avere la meglio o meno, soprattutto se vorrà davvero fare suo il cartellino dell’ex Torino.