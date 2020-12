Calciomercato Inter: i nerazzurri ci vogliono provare per Mattia Zaccagni puntando su due fattori determinanti. Scopriamo quali

Mattia Zaccagni, senza ombra di dubbio, è una delle sorprese di questa stagione in Serie A. Il centrocampista del Verona, che tanto sta facendo bene come dimostrato anche dalla convocazione in nazionale, pare essere finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri, capitanati da Marotta e soci, sembrano avere l’intenzione chiara di puntare sul giocatore classe 1995 che ha il contratto in scadenza con l’Hellas il 30 giugno 2022 e un valore di mercato di circa 8 milioni di euro. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, 3 club sul giocatore | Spunta anche il Sassuolo

LEGGI ANCHE>>> Inter, strategia chiara contro il Coronavirus | I dettagli

Operazione non facile, soprattutto a causa della crisi economica dovuta al Covid, ma la ‘Beneamata’ punta su due fattori determinanti: Federico Dimarco ed Eddie Salcedo. Secondo ‘L’Arena’, i nerazzurri hanno intenzione di proporre i cartellini dei due giocatori alla compagine che potrebbe tenerli con sé fino al termine della stagione come successo, in passato, con Rrahmani e Amrabat che sono successivamente approdati al Napoli e alla Fiorentina.