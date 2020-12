Per il calciomercato di gennaio Conte ha chiesto anche un laterale sinistro. Un altro nome sulla lista del tecnico dell’Inter rischia di sfumare. Le ultime

Non solo De Paul e un vice Lukaku, per gennaio Conte ha chiesto anche un laterale sinistro. Il tutto è però condizionato alla partenza di Ivan Perisic, per il quale al momento non si registrano grandi movimenti. L’ostacolo più importante alla cessione del croato, che prima della sosta natalizia il tecnico ha impiegato nel tridente con risultati modesti, è senz’altro l’ingaggio che supera i 5 milioni di euro netti. Il classe ’89 l’anno scorso al Bayern Monaco vanta estimatori in Inghilterra e Germania, ma nessuno di questi potrebbe andare oltre una semplice proposta di prestito. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku: avanza un nome | Annuncio ufficiale

Calciomercato, Emerson torna in Serie A ma niente Inter

L’Inter è dunque ‘bloccata’ pure sul fronte terzino, così rischiano seriamente di sfumare tutti e due i nomi (entrambi in forza al Chelsea) in cima alla lista di Conte. Marcos Alonso, che secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna è diretto all’Atletico Madrid in prestito, ed Emerson Palmieri. L’italo-brasiliano ambisce a tornare in Serie A per ritrovare un ruolo da protagonista in vista dell’Europeo. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ la sua nuova prossima squadra potrebbe essere il Napoli. Il Ds degli azzurri Giuntoli prepara l’offensiva per mettere le mani sul suo cartellino, inizialmente con la formula del prestito. Prima, però, dovrà riuscire a piazzare Ghoulam.