Inter: il ct del Belgio Roberto Martinez ha parlato di Romelu Lukaku spiegando cosa conta di più per l’attaccante belga. I dettagli

La stagione di Romelu Lukaku, sin qui, si sta rivelando davvero straordinaria sotto tutti i punti di vista. Sia con l’Inter che con la Nazionale belga, l’attaccante nerazzurro sta facendo una grandissima differenza in mezzo al campo – merito anche di Antonio Conte che ha creduto profondamente in lui. Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha voluto sottolineare l’apporto che ‘Big Rom’ riesce a dare ai suoi compagni di squadra. Per tutte le altre news clicca QUI. L’allenatore ex Everton, poi, spiega anche cosa conta di più per Lukaku tra segnare e vincere:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, ‘incrocio di mercato’ con il Verona per Zaccagni | I dettagli

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, 3 club sul giocatore | Spunta anche il Sassuolo

“Romelu sta mostrando una maturità che non si vede spesso negli attaccanti. Di solito un marcatore si concentra principalmente sul mandare la palla in rete. Ma per Lukaku, l’importante è vincere ed aiutare la squadra nel raggiungere l’obiettivo ed è quello che tenta di fare ogni settimana. La sua volontà è quella di giocare bene ogni partita. È nel momento di forma migliore della sua carriera, questo è fuori di dubbio”.