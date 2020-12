Novità su Calhanoglu: mese decisivo, Marotta alla finestra per il sostituto di Eriksen

La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione di Calhanoglu, in scadenza a giugno e alle prese con un complicatissimo rinnovo col Milan. C’è ancora distanza di ben 1,5 milioni di euro tra domanda (5) e offerta (3,5), una situazione ancora in stallo che deve necessariamente chiarirsi entro queste mese; Marotta, da tempo sulle sue tracce, vuole cercare di portarlo a Milano a giugno a parametro zero per dare a Conte un sostituto di Eriksen ma funzionale per il gioco contiano.

