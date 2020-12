Si allontana Pavoletti: da vice Lukaku a titolare nel Torino

Leonardo Pavoletti, accostato all’Inter come possibile vice Lukaku, sembra destinato a trasferirsi in un altro club della Serie A. Lo rivela Tuttosport, secondo cui il Torino sarebbe fortemente interessato a lui per fare coppia con Belotti. In continuo ballottaggio con Simeone nel Cagliari di Di Francesco, l’ex attaccante del Genoa potrebbe accettare per riprendersi definitivamente la scena dopo il doppio grave infortunio al ginocchio.

