Bagni: “Per lo scudetto Inter favorita, mentre Juve e Napoli difficile rientrino in gioco”

Inter, l’ex calciatore Salvatore Bagni ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto. L’ex centrocampista ha indicato la squadra di Antonio Conte come favorita per la vittoria finale e ha eliminato sia il Napoli che la Juventus che pensa siano troppo attardati

INTER BAGNI INTERVISTA/ L’ex calciatore di Inter e Napoli Salvatore Bagni, ha voluto analizzare la situazione del campionato italiano in merito alla lotta scudetto. Queste le sue parole, intervistato da Radio Marte: “Il Napoli ha perso il treno scudetto a Milano, contro l’Inter, per colpa di una sconfitta immeritata che poi ha avuto una ricaduta pesante anche nelle successive due sfide, in cui la squadra di Gattuso ha raccolto la miseria di un punto. Dopo la gara contro l’Inter il Napoli non ha più giocato bene, si è tornato al palleggio lento e senza invenzioni. Questa squadra ha una rosa importante che poteva essere al pari di Inter e Milan. La squadra di Conte può e deve migliorare dal punto di vista del gioco, resta però la squadra da battere. La Juventus non credo possa rientrare“.

E’ vero che la squadra bianconera si trova a 10 punti dal Milan e a 9 dalla squadra di Conte, ma deve recuperare la partita proprio con il Napoli e a breve ci saranno gli scontri diretti con le due squadre milanesi: il 6 gennaio si giocherà Milan-Juve e il 17 Inter-Juventus, due incontri che potrebbero confermare le parole dell’ex centrocampista, o riaprire completamente la lotta scudetto.