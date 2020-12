Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero perdere un obiettivo di mercato importante per Antonio Conte molto presto. I dettagli

Una notizia bomba che ha sorpreso tutti oggi, è quella che ha visto Diego Costa rescindere il suo attuale contratto con l’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo, che era in scadenza nel 2021, ha terminato decisamente in anticipo la sua avventura con i ‘Colchoneros’, per motivi personali, durata ben sette anni. Questa notizia fa chiaramente gola a tante squadre – praticamente impossibile che il giocatore iberico arrivi all’Inter considerati i suoi trascorsi con Antonio Conte – e costringe la squadra madrilena a cercare un sostituto adeguato: proprio per questo, è spuntata nelle ultime ore l’idea Milik. Per tutte le altre news clicca QUI.

In cima alla lista del ‘Cholo’ Diego Simeone ci sarebbe, infatti, proprio l’attaccante polacco classe 1994 in uscita dal Napoli con il contratto in scadenza a giugno. Sul calciatore in forze ai partenopei ci sono anche Inter e Juventus, ma questo inserimento dell’Atletico Madrid potrebbe prepotentemente cambiare le carte in tavola. Il club iberico potrebbe decidere addirittura di accontentare il club campano già a gennaio ‘tagliando le gambe’ a nerazzurri e bianconeri.