Calciomercato Inter: i nerazzurri stanno pensando al calciomercato di gennaio. Un nuovo rinforzo potrebbe arrivare grazie a Radja Nainggolan.

Manca meno di una settimana al ritorno in campo dell’Inter di Antonio Conte e pochi giorni anche all’inizio del mercato di gennaio. I nerazzurri sanno che devono fare cassa per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico leccese. Uno dei principali indiziati a lasciare la ‘Beneamata’, è Radja Nainggolan che potrebbe essere protagonista, insieme ad Alfred Duncan, di una trattativa con la Fiorentina.

Calciomercato Inter: dipende (quasi) tutto da Nainggolan

Alfred Duncan, che milita attualmente alla Fiorentina, potrebbe lasciare presto i viola dato che il giocatore ghanese classe 1993 non sembra aver trovato molto spazio, esattamente come Radja Nainggolan nella sua seconda avventura all’Inter. I nerazzurri pensano all’ex Sassuolo come colpo low cost. Tra le due compagini, poi, c’è un buon rapporto senza dimenticare che il club toscano è una delle squadre interessate al giocatore ex Roma. Proprio per questo, si pensa ad uno scambio.

Secondo ‘Fantacalcio.it’, la trattativa è possibile anche per il poco minutaggio dei due centrocampisti nelle loro rispettive squadre. Alcuni fattori determinati, però, potrebbero complicare le cose: lo stipendio di Nainggolan, oltre 3 milioni a stagione, è davvero troppo alto per la Fiorentina. In secondo luogo, in pole per il centrocampista belga rimane il Cagliari che proprio a gennaio, molto probabilmente, ci riproverà per il giocatore dell’Inter.