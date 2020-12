Calciomercato Inter: secondo fonti spagnole Lautaro Martinez potrebbe lasciare i nerazzurri ma non in direzione Barcellona. I dettagli

Con il ritorno del calciomercato, la sessione di gennaio si appresta ad iniziare, anche le voci che vorrebbero i giocatori più importanti dell’Inter lontani da Appiano Gentile si intensificano. Lautaro Martinez, uno dei giocatori nerazzurri più ricercati, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e un valore di mercato che si aggira attorno ai 70 milioni di euro – senza dimenticare una clausola rescissoria sul contratto da ben 111 milioni di euro. Il Manchester City sarebbe fortemente intenzionato a provarci.

Calciomercato Inter, Guardiola fa sul serio: (almeno) 75 milioni per Lautaro

Secondo ‘Todofichajes.com’, il Barcellona, che è stata la squadra più vicina a strappare Lautaro a Marotta e colleghi in estate, sembra adesso defilato. I ‘Blaugrana’, che hanno subito come altri top club la drastica crisi economica dovuta al Coronavirus, non sembra potersi permettere un investimento del genere. Il Manchester City, però, sì. I ‘Citizens’ sono alla ricerca di un sostituto all’altezza di Sergio Aguero che in estate terminerà il suo contratto con il club inglese.

Proprio per questo, il tecnico dei britannici Josep Guardiola vorrebbe puntare su Lautaro Martinez. L’Inter, da una possibile partenza del ‘Toro’, vorrebbe ricavare i 111 milioni della clausola, ma sembra più realistico un affare da 75 milioni fra le due parti. Difficile, comunque, che i nerazzurri lascino partire Lautaro Martinez tanto facilmente. Anche l’agente Beto Yaque, in una recente intervista rilasciata a ‘Olè’, ha allontanato alcune voci di mercato:

“Lautaro ha altri tre anni di contratto. Chi vuole prenderlo deve accordarsi con l’Inter, ma lì è tranquillo e felice. Gioca e cresce”.