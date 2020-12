Inter: Moratti ha parlato delle sorti di questo campionato per i nerazzurri e non è mancata un’opinione sul possibile sostituto di Conte

Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter del Triplete e non solo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de ‘Il Giornale’ proprio pochi giorni prima del ritorno in campo dei nerazzurri che ospiteranno il Crotone a ‘San Siro’ domenica 3 gennaio alle ore 15. Per tutte le altre news clicca QUI. Tra lotta scudetto e possibile successore di Antonio Conte sulla panchina della ‘Beneamata’, ecco le sue parole:

“Quando si riprenderà il campionato, l’Inter sarà in una condizione di classifica comoda e penso possa vincere il campionato perché ha una squadra forte, anche se se deve trovare un gioco più fluido per puntare allo scudetto. Per ora il Milan lo merita di più per quel che ha fatto vedere in campo. Non dimentichiamoci della Juventus che potrebbe risalire presto”.

“Steven Zhang ha investito tantissimo e ha seguito la strada di Conte, hanno speso un sacco di soldi per rinforzare la rosa e penso che tutti i dirigenti stiano allestendo una squadra come si deve per competere in Italia e in Europa. Allegri al posto di Conte? Non lo so, ormai non ho più grande conoscenza degli allenatori. Allegri è bravo esattamente come lo è Conte ma poi bisogna sempre vedere se i risultati arrivano. Se l’Inter vince è abbastanza chiaro che non si cambierà guida tecnica ma poi nel calcio è tutto relativo“.