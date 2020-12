Non solo Inter: su Pellé anche la Juventus

Inter e Juventus si contendono Graziano Pellè. Il 35enne bomber che ha fatto fortuna in Cina, potrebbe tornare come rincalzo nei due reparti avanzati delle due big. Conte lo vuole come Vice Lukaku, Pirlo come vice Morata; il suo destino si deciderà a giorni, visto che non potrà più guadagnare i 15 milioni annui promessi e ottenuti nelle ultime stagioni. Il suo ritorno in Serie A potrebbe avvenire presto: l’affare sarà al 100% low cost.

