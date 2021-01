Calciomercato Inter: i nerazzurri starebbero per imbastire una trattativa davvero clamorosa che vede Eriksen protagonista. I dettagli

Archiviato il ‘caso’ Nainggolan, almeno fino a giugno, l’Inter proverà a cercare una sistemazione adeguata anche a Christian Eriksen. Il fantasista ex Tottenham, che sembra essere arrivato ormai al bivio in nerazzurro, già a gennaio potrebbe lasciare la ‘Beneamata’ a causa del suo mancato adattamento sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Tra le pretendenti più accreditate ci sarebbero Psg e Arsenal, ma si sarebbe aggiunto nelle ultime ore anche il Real Madrid.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Hakimi nella top 11 dei calciatori africani del 2020 | Poi il paragone ‘scomodo’

Calciomercato Inter, Diaz-Ceballos per Eriksen: i dettagli

Il futuro di Christian Eriksen potrebbe essere legato alla Spagna. Secondo ‘Elgoldigital.com’, il Nazionale danese potrebbe trasferirsi al Real Madrid. All’Inter arriverebbe Dani Ceballos – il classe 1996 attualmente è in forze all’Arsenal. Difficile pensare comunque ad un adattamento del giocatore dei ‘Gunners’ in nerazzurro, soprattutto in virtù del fatto che lo stesso Eriksen non sia riuscito a trovare spazio a Milano. Un altro nome, comunque, è stato fatto su richiesta di Marotta e colleghi.

LEGGI ANCHE>>> Inter, resta perché non lo vuole nessuno

Per ‘Fichajes.net’, Mariano Diaz potrebbe essere inserito nella trattativa assieme a Ceballos, nel suo caso in prestito. Il centravanti 27enne sarebbe perfetto per Antonio Conte che avrebbe così finalmente un sostituto adeguato di Romelu Lukaku. La punta portoricana aveva fatto vedere grandi cose in Francia al Lione, ma con i ‘Blancos’ ha faticato più del previsto. Super scambio all’orizzonte, quindi: due in cambio di uno. Una trattativa, questa fra nerazzurri e ‘Merengues’, che scongiurerebbe tra le altre cose anche una possibile minusvalenza di Eriksen.