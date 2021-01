La dirigenza dell’Inter è già proiettata al prossimo mercato degli svincolati: tris di possibili colpi a costo zero

Occhi puntati sul presente ma anche e soprattutto sul futuro per la dirigenza dell’Inter che è già pronta a potenziare l’organico a disposizione di Antonio Conte andando a caccia delle migliori occasioni di mercato. Le chance non mancheranno soprattutto dal punto di vista degli affari low cost a parametro zero. I calciatori di livello a scadenza di contratto non mancano e la società di Suning potrebbe drizzare le antenne andando a caccia addirittura di un triplo affare. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, tris a zero: da Maksimovic ad Aguero

L’Inter potrebbe davvero andare a piazzare un triplo colpo a parametro zero in vista del prossimo anno. Un calciatore per reparto a partire dalla difesa dove piace sempre Nikola Maksimovic, che al momento non sembra indirizzato verso un rinnovo contrattuale col Napoli e che per caratteristiche sarebbe perfetto per la difesa a tre.

In mediana intriga il profilo di Georginio Wijnaldum (nel mirino pure della Juventus) per il quale ci sarebbe un possibile contratto quadriennale da 6,5 milioni totali, circa 42 lordi per strapparlo all’agguerrita concorrenza del Barcellona. Chiude infine il quadro Sergio Aguero, sempre meno protagonista nel Manchester City di Pep Guardiola e per il quale potrebbe venir offerto un biennale da 6-7 milioni di euro. L’argentino sostituirebbe Sanchez, che l’Inter è pronta a regalare.