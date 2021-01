Calciomercato Inter: Il giovane di grande talento che piace anche a Inter e Milan molto probabilmente approderà al Liverpool. I dettagli

Probabile fumata bianca per il Liverpool che dovrebbe ormai essersi aggiudicato il cartellino di Sven Botman, giovane promessa olandese del Lille. Colpo in prospettiva per i ‘Reds’ che avrebbero già fissato le visite mediche per il difensore centrale classe 2000. Il giocatore piaceva anche ad Inter e Milan.

Piero Ausilio e Frederic Massara, ds delle due milanesi, avevano effettuato un sondaggio per il giocatore che nel 2020 era riuscito ad entrare nel giro della Nazionale olandese. Non c’è ancora certezza per quanto riguarda visite mediche e firma del contratto ma si attendono presto novità con il giovane talento che sembra pronto a fare il primo vero salto di qualità della sua carriera.