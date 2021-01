Calciomercato Inter: Arkadiusz Milik potrebbe vestire presto nerazzurro e puntare all’europeo per due motivi chiari. I dettagli

Nonostante le voci su una possibile cessione, da parte di Suning, dell’Inter, i nerazzurri non perdono di vista gli obiettivi di mercato. Uno di questi, è Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco classe 1994 ormai in rottura totale con il Napoli, non conta poche pretendenti: Inter, Juventus, Atletico Madrid– che dopo l’addio di Diego Costa cerca un sostituto all’altezza – e anche il Marsiglia sembra essere della partita.

LEGGI ANCHE>>> Serie A, Inter-Crotone | Le probabili formazioni

Calciomercato Inter, Milik ora o mai più: ecco perché

Il calciatore vorrebbe lasciare ora i partenopei e non a giugno, quando scadrà il suo contratto e potrà andare altrove a zero, per essere al top della forma in vista degli europei. Secondo ‘Tuttosport’, i nerazzurri vorrebbero anticipare tutti compresa la Juventus. L’Inter, per acquistarlo, ha in mente due fattori chiave. In primis, la ‘Beneamata’ vorrebbe affiancare un centravanti puro a Romelu Lukaku. In secondo luogo, Marotta e colleghi vogliono coprirsi da una possibile cessione di Lautaro Martinez, sul quale è tuttora fissata nel suo contratto una clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida fino al 7 luglio, dato che top club come il Barcellona sono sempre in agguato.

LEGGI ANCHE>>> Inter, ipotesi vendita | Spunta un dettaglio clamoroso

Il Napoli, però, vorrebbe poco meno di 20 milioni di euro per il cartellino di Milik – è disposto a scendere, al massimo, fino a 15. Difficile, soprattutto senza qualche cessione a titolo definitivo, che i nerazzurri a gennaio arrivino a spendere una cifra del genere. Molto, quindi, dipenderà dall’attaccante polacco. Potrebbe scegliere di andare subito altrove o aspettare giugno e accasarsi dove preferisce. Questo, però, potrebbe significare non giocare al top l’europeo con la propria nazionale – o non giocarlo proprio.