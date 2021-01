By

La prossima estate potrebbe tornare di moda la telenovela legata a Lautaro Martinez: il Barcellona pensa all’offerta

La scorsa estate si è parlato tantissimo del futuro di Lautaro Martinez. Il Barcellona ha provato in ogni modo a strappare l’argentino all’Inter che alla fine ha resistito ad ogni avances dei blaugrana rimasti a bocca asciutta. L’austerity imposta da Zhang potrebbe però avere come conseguenza una cessione eccellente a fine stagione e lo stesso ‘Toro’ tornerebbe di fatto al centro delle attenzioni. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> De Vrij: “Siamo diventati compatti”. Poi su Conte, Scudetto e Champions

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Zhang impone l’austerity | Ma avanza il ‘Papu’ Gomez

Calciomercato Inter, ancora il Barcellona su Lautaro Martinez: cifre e dettagli

Il candidato numero uno a partire tra i big sarebbe proprio Lautaro Martinez sul quale, oltre al Manchester City, potrebbe ripiombare il solito Barcellona qualora Messi dovesse rinnovare e quindi rimanere alla corte di Koeman anche per le prossime stagioni. I blaugrana potrebbero proporre un maxi scambio da 60 milioni di euro più Dembele per convincere l’Inter a cedere il proprio gioiello.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, talenti a Juventus e Milan | Duplice ko per Marotta

Difficile che i nerazzurri accettino un’offerta del genere, in quanto l’idea è sempre quella di incassare almeno 90 milioni più bonus senza contropartite da inserire nell’affare. La condizione economica del mercato post Covid potrebbe però cambiare leggermente le carte in tavola e quindi non è escluso che questa eventuale offerta dl Barça possa essere accettata alla lunga, soprattutto nel caso di un innalzamento della parte cash.