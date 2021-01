Nome nuovo per l’attacco dell’Inter. Dal Real Madrid spunta anche l’ipotesi Vinicius jr che non sembra rientrare nei piani a lungo termine del club

L’attacco è sempre al centro dei pensieri della dirigenza dell’Inter che lavora sodo su quella che è la squadra del futuro. In avanti se Lautaro e Lukaku rappresentano le certezze, alle loro spalle andrà probabilmente messa mano al mercato per puntellare un reparto che vanta anche un Alexis Sanchez troppo spesso infortunato, e il troppo acerbo Pinamonti. In ottica futura la società di Suning potrebbe approfittare di una grande chance dal Real Madrid. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, idea Vinicius: bocciato dal Real Madrid

Dalla Spagna sono sicuri che il giovane brasiliano Vinicius Junior è stato bocciato definitivamente dal Real Madrid e per questo motivo a giugno verrà ceduto. Proprio il fantasista verdeoro potrebbe rappresentare l’idea giusta come terzo attaccante per l’Inter, soprattutto nel caso in cui dovesse andar via Sanchez.

L’Inter dal canto suo è in ottimi rapporti con la società di Florentino Perez e potrebbe offrire un prestito oneroso con diritto, che nella sostanza sarebbe un obbligo mascherato per un totale complessivo di 35 milioni di euro.