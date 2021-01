Di Francesco: ”Nainggolan farà la differenza. Ruolo? Vicino alla porta”

Di Francesco: ”Nainggolan farà la differenza. Ruolo? Vicino alla porta”

L’Inter ha ceduto ufficialmente Nainggolan al Cagliari, primo colpo in Serie A della sessione invernale. Giulini e Di Francesco sono ovviamente raggianti per aver riportato un idolo della tifoseria. Alla vigilia della gara contro il Napoli, lo stesso Di Francesco ha presentato così il suo ex allievo della Roma: ”E’ un acquisto importante, è arrivato forse in ritardo ma ora è qui con noi, siamo molto felici. La sua condizione non è al massimo, normale visto che non gioca da tempo, migliorerà col tempo. Ruolo? Vicino alla porta: sa fare molto bene le due fasi ma più vicino sarà alla porta più farà male. E’ un giocatore che fa la differenza, dobbiamo metterlo nelle migliori condizioni possibili per consentirgli di esprimersi”.

