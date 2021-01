Caravello: “Credo che il Papu Gomez possa essere un obiettivo concreto per l’Inter”.

Inter, secondo il noto procuratore Danilo Caravello, il mercato di riparazione sarà fatto principalmente di scambi e di pochi investimenti. Per quanto riguarda la squadra nerazzurra si punterà più a sfoltire la rosa che ad acquistare anche se Gomez è sicuramente un obiettivo

INTER CARAVELLO DICHIARAZIONI/ Da domani inizierà ufficialmente il calciomercato invernale, meglio noto anche con il termine mercato di riparazione, dove le squadre cercheranno sia di trovare una sistemazione ai giocatori che sono in esubero o non trovano spazio e contemporaneamente, di fare gli aggiustamenti giusti per migliorare la squadra dove ci sono possibili lacune. Durante il programma ‘Maracanà’ in onda su TuttoMercatoWeb Radio, il noto procuratore Danilo Caravello ha voluto dare la sua opinione sui possibili affari che potrebbero concretizzarsi in questo mese di trattative. Queste le sue parole: “Sarà un mercato povero. Tante idee e tanti scambi a livello patrimoniale. Non vedo tanti investimenti, ce ne saranno pochi e mirati”.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Crotone, Conte: “Bravi a ribaltarla”. Poi ‘bastona’ Vidal

LEGGI ANCHE >>> Inter-Crotone, Lukaku out per infortunio | Le ultime da San Siro

Per quanto riguarda l’Inter, questo è stato il suo pensiero: “Mi aspetto che possa togliere i giocatori non utilizzati da Conte. Oltre Nainggolan penso a Vecino ed Eriksen che potrebbe rientrare in qualche scambio. Credo che il Papu Gomez possa essere un obiettivo concreto”.