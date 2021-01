Inter: Milan Skriniar ha rilasciato alcune dichiarazioni su quello che i nerazzurri non si devono permetetre di fare. Tutti i dettagli

Milan Skriniar, dopo una stagione davvero difficile passata sotto la guida tecnica di Antonio Conte, quest’anno sembra essersi ripreso alla grande tornando uno dei giocatori più importanti dell’Inter in difesa insieme a Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Il giocatore slovacco è intervenuto ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ all’indomani dell’ampia vittoria conquistata dalla ‘Beneamata’ contro il Crotone in campionato (6-2), che ha permesso al ‘Biscione’ di raggiungere otto vittorie consecutive in Serie A. Per tutte l altre news clicca QUI. Skriniar ha spiegato cosa lui e i suoi compagni non possono permettersi di fare durante le partite:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, sfuma il sogno di Conte | Accordo da 50 milioni

LEGGI ANCHE>>> Inter, Conte come Mourinho | Occhio ai ‘test’ Roma e Juventus

“Otto vittorie consecutive? Non penso ci siano segreti. Stiamo lavorando e facendo le cose giuste. Soprattutto, siamo una squadra che cerca di dare continuità a lavoro, prestazioni e risultati. Il mister dice che dobbiamo concedere meno gol? Sicuramente sì. Per quello dico che dobbiamo continuare a migliorarci, anche perché l’anno scorso non prendevamo tutti questi gol. Fortunatamente, rispetto alla scorsa stagione ne segniamo qualcuno in più, ma noi difensori dobbiamo cercare di subirne qualcuno in meno”.