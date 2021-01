Milik continua ad essere un profilo che piace molto all’Inter soprattutto in ottica prossima stagione quando potrebbe arrivare a zero

L’Inter, che domani sarà impegnata a Genova contro la Sampdoria, va a caccia di un nuovo centravanti da regalare al più presto ad Antonio Conte. Serve infatti un vice Lukaku per sopperire proprio alle occasioni in cui il belga non è disponibile o quantomeno non è al meglio come nel caso della gara di domani. Tanti i nomi accostati in questo senso alla compagine nerazzurra con Marotta che continua a tenere presente il profilo di Arkadiusz Milik, bomber polacco in scadenza a fine stagione con il Napoli. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, caccia a Milik e sfida alla Juventus

La dirigenza nerazzurra punta quindi su Milik e sarebbe disposta a prenderlo però solamente a costo zero al termine dell’attuale accordo con il Napoli. Sul tavolo una possibile proposta quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione per un totale di 36 lordi. Con questa offerta Marotta e soci sperano di sconfiggere la folta concorrenza, ed in primis quella della Juventus attirata dal bomber polacco a zero.

Milik preferirebbe lasciare Napoli già a gennaio in ottica Europeo, ma De Laurentiis continua a chiedere troppo, sui 15-18 milioni, motivo per cui la permanenza forzata fino a giugno non è da escludere.