Inter: Christian Vieri si è espresso sulla stagione dei nerazzurri ma anche sulla sessione invernale di calciomercato. I dettagli

Christian Vieri, storico centravanti dell’Inter, durante ‘Bobo TV’, programma andato in onda come di consueto sul suo canale Twitch, l’ex nerazzurro ha parlato di Romelu Lukaku, elogiandolo particolarmente, ma anche del feeling in campo tra il centravanti belga e Lautaro Martinez. per tutte le altre news clicca QUI. Non è mancata un’opinione sul mercato della ‘Beneamata’:

“Il gol di Lukaku con il Crotone lo facevamo noi ai tempi dell’Inter. Tutto facendo tre volte più fatica, con gomiti e palle in alto, non arrivando davanti alla porta. Conte lo ha portato a un livello fisico eccezionale e sta rendendo alla grande. Lukaku se sta bene non lo fermi, è una macchina da gol. Ha più responsabilità rispetto a Manchester, è il simbolo della squadra”.

“In Italia poi impari a muoverti, fai esperienza. Con Lautaro sono una coppia devastante, sono perfetti l’uno per l’altro. A centrocampo avevi Nainggolan, perché lo hanno fatto andare via? Devi anche vedere chi vai a prendere. L’attacco? Nell’idea di Conte serve un centravanti in più e non un giocatore come può essere Eriksen, alla ‘Papu’ Gomez“.