Inter: Claudio Ranieri dopo la partita vinta dalla Sampdoria contro i nerazzurri spiega perché è arrivato questo clamoroso successo

Fermata l’Inter (2-1), la Sampdoria diventa l’unica squadra del campionato, insieme al Milan, ad aver battuto i nerazzurri. E detto così, sembra pure semplice. Ma l’impresa dei blucerchiati non lo è nemmeno un po’ e, giustamente, Claudio Ranieri si coccola questo risultato e i suoi giocatori. Per tutte le altre news clicca QUI. Il tecnico ex Roma ha spiegato ai microfoni di ‘Sky Sport’ che sì, la squadra genovese è rimasta avvantaggiata dall’assenza di Romelu Lukaku ma ha comunque meritato il successo per un motivo chiaro. Poi, arriva anche una stoccata alle condizioni del campo decisamente limitate:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, idea clamorosa per gennaio | Marotta al lavoro

LEGGI ANCHE>>> Inter, tra Suning e Alibaba è ‘solo’ accordo commerciale | I dettagli

“La vittoria è arrivata perché abbiamo saputo soffrire e sfruttare le nostre qualità. Chiaro che poi l’Inter ci provasse sotto di due gol. Ma siamo rimasti concentrati, concedendo meno palle gol possibili. Audero? Parlare di singoli sarebbe sbagliato, tutti hanno dato il loro contributo. L’Inter è una grandissima squadra, l’assenza di Lukaku ci ha aiutati. Il campo di Marassi era al limite. Genova è una città dove piove tanto, cosa ci vuole a comprare alcuni teloni? Roba dell’altro mondo“.