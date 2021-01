Tra gli attaccanti di livello internazionale a scadenza contrattuale c’è anche Memphis Depay: idea di scambio col Lione

Anche nella sfida di ieri contro la Sampdoria l’Inter ha palesato non poche difficoltà dal punto di vista realizzativo quando Romelu Lukaku manca o non è al meglio. Solo mezz’ora per il belga che non è riuscito a trovare la via del gol, esattamente come Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, lanciati insieme dal 1′ minuto visti i problemi fisici dell’ex United. Sia l’argentino che il cileno non sono però riusciti a trovare la rete, evidenziando come questa Inter necessiti di un ulteriore innesto in attacco. Conte chiede infatti a gran voce un rinforzo e non mancano i nomi accostati alla società di Suning. Seppur non abbia esattamente le caratteristiche del vice-Lukaku, Memphis Depay potrebbe tornare in auge per la gioia del tecnico salentino. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, super scambio per il sogno Depay

Il 26enne attaccante olandese è in scadenza di contratto nel giugno prossimo col Lione e di conseguenza libero di firmare con altri club in vista della prossima annata. L’Inter però potrebbe provare a dare l’assalto a Depay già nel corso di questo mese di gennaio.

Tramite alcuni intermediari potrebbe essere infatti messo in piedi un tentativo di scambio con l’Olympique Lione tra l’olandese a 6 mesi dalla scadenza, e Matias Vecino, centrocampista uruguaiano ormai fuori dal progetto interista. Un affare alla pari sui 12/13 milioni di euro che però non accontenterebbe la società transalpina pronta a rifiutare.