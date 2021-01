Il duello tra Inter e Juventus potrebbe spostarsi ancora una volta dal campo al mercato. Kulusevski gioca poco: proposta ai nerazzurri

I risultati del turno infrasettimanale di campionato hanno rimescolato le carte in ottica scudetto. Con i KO di Inter e Milan torna in corsa la Juventus, vittoriosa proprio contro i rossoneri grazie anche al grande apporto della panchina ed in particolare di McKennie e Kulusevski. Proprio il centrocampista offensivo svedese appare ad oggi come un vero e proprio dilemma per i bianconeri con Pirlo che non gli sta concedendo lo spazio ipotizzato al momento del suo arrivo a Torino. Per questa ragione non è da escludere che Kulusevski finisca al centro di possibili intrighi di mercato. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, poco spazio per Kulusevski: la suggestione

Kulusevski non ha trovato grandissimo spazio alla corte di Pirlo e alcuni intermediari lo avrebbero proposto all’Inter in cambio di Christian Eriksen, centrocampista danese da tempo in uscita dai nerazzurri. Si tratterebbe di uno scambio alla pari con la formula del doppio prestito con diritto di riscatto.

L’ipotetica operazione andrebbe però subito a monte perché l’Inter non vuole cedere Eriksen in Serie A, evitando così di rinforzare dirette concorrenti. Inoltre lo Stesso Kulusevski non intende lasciare la società di Agnelli.