Eder o Gervinho: l’Inter vira sull’usato sicuro per accontentare Conte

La scelta è ormai fatta: per rinforzare l’attacco di gennaio, l’Inter cercherà un usato sicuro per accontentare Conte. Eder o Gervinho sono i nomi per i quali i nerazzurri faranno uno sforzo per cercare di ottenere un nuovo elemento da consegnare al tecnico. Ora resta solo da capire chi sarà il prescelto: un ritorno alla base del brasiliano o un nuovo acquisto low cost dal Parma che sta per retrocedere?

