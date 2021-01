Pinamonti verso il Benevento: ipotesi prestito, c’è il primo si

Pinamonti sembra vicino al trasferimento in Serie A. Come riporta il ‘Corriere della Sera’, c’è il primo si per l’approdo al Benevento: l’Inter dovrebbe cederlo in prestito oneroso sino a fine stagione. Per i campani ci sarà il diritto di riscatto, opzione che potrebbe essere esercitata a fine campionato. Il giocatore attende l’accordo tra le due società per essere disponibile alla corte di Inzaghi.

