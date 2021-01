Tiene banco in casa Inter sempre il futuro di Eriksen. Confermata la notizia di Interlive.it riguardo la pista PSG, mentre non trova conferme il possibile ritorno al Tottenham

Il Paris Saint-Germain, nonostante l’arrivo di Pochettino suo ‘mentore’ al Tottenham, non è interessato a Christian Eriksen. La notizia di Interlive.it dello scorso 4 gennaio è stata confermata da diverse fonti, compreso dall’autorevole ‘ESPN’, secondo cui il Ds dei parigini Leonardo ha già fatto sapere – probabilmente anche alla stessa Inter – di non avere alcuna intenzione di intavolare una trattativa per il trequartista danese fuori dai piani di Conte. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ritorno Eriksen al Tottenham: ecco come stanno le cose

Restando sempre in tema Eriksen, ieri si è nuovamente diffusa la clamorose voce riguardo un suo possibile ritorno al sopracitato Tottenham qualora gli ‘Spurs’ dovessero cedere Dele Alli proprio al PSG. Ebbene, secondo ‘Calciomercato.it’ l’ipotesi Eriksen non è al momento presa in considerazione dal club di Levy, il quale potrebbe anche decidere di non acquistare nessuno – del resto Mourinho può fare affidamento già su un buon numero di centrocampisti – qualora dovesse davvero vendere Alli alla società dell’emiro.