Inter: l’agente di Christian Eriksen ha fatto causa ai nerazzurri dando un seguito alla telenovela fra il danese e la Beneamata. I dettagli

Non solo la sconfitta contro la Sampdoria, che ha negato il sorpasso dei nerazzurri ai danni del Milan in testa alla classifica, o le voci di una possibile cessione del club da parte di Suning: continua anche la telenovela targata Christian Eriksen. L'agente del centrocampista danese ex Tottenham ha presentato un'istanza di arbitrato al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni contro i nerazzurri. Ecco la nota dell'ente sportivo:

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, da parte dell’Agente Sportivo Martinus Schoots contro la F.C. Internazionale Milano S.p.A., in virtù del contratto di mandato, sottoscritto il 27 gennaio 2020, in forza del quale la società intimata ha conferito incarico al suddetto istante al fine di consentire la realizzazione del trasferimento del calciatore Christian Eriksen, allora tesserato presso il Tottenham Hotspur F.C., alla società milanese”.

Quale sarebbe la motivazione? Probabilmente tutto deriva dal mancato pagamento della commissione che l’Inter avrebbe dovuto versare all’agente il gennaio scorso – ammonterebbe a circa 7,5 milioni di euro. Tale spesa, comunque, è presente nel bilancio della ‘Beneamata’. La posizione del club nerazzurro, stando a quanto riporta l’agenzia ‘Ansa’, è che saranno rispettati tutti gli obblighi contrattuali.