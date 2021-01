Ambrosini: “La squadra di Antonio Conte manca in qualche alternativa davanti”

Inter, l’ex centrocampista Massimo Ambrosini ha voluto in qualche modo rispondere alle dichiarazioni di Giuseppe Bergomi dando la sua opinione sulla squadra di Antonio Conte. L’ex giocatore ha confermato che la squadra nerazzurra non ha la rosa migliore ma può giocarsela con tutte

INTER AMBROSINI INTERVISTA/ L’ex giocatore Massimo Ambrosini dagli studi di Sky Sport, ha voluto in un qualche modo rispondere e dare la sua opinione sulle dichiarazioni di Giuseppe Bergomi di qualche giorno fa che riguardavano l’Inter. Queste le sue parole in merito: “L’assenze delle coppe peserà per l’Inter, al di là del mese di gennaio. Resta la candidata principale alla vittoria. Poi c’è il Napoli che sta meglio di tutte e che esprime il miglior calcio dopo il Milan. Se trova continuità di risultato e di prestazione. L’Inter può giocarsela con la Juve in termini di giocatori e di tutto. Dire che l’Inter ha la rosa migliore non equivale a dire che debba per forza vincere, è mancata e manca in qualche alternativa davanti. A centrocampo, è vero che Vidal non ha offerto il miglior rendimento che ha, ma ha giocatori molto forti, ha ritrovato Sensi, Eriksen è un capitolo a parte, ma Brozovic è tornato.

Poi ci sono quei tre in difesa sono molto forti e D’Ambrosio era un’alternativa più che valida. Hakimi e Darmian sono affidabili. Probabilmente la Juve resta la più forte, ma l’Inter è messa bene. Poi non abbiamo parlato dell’Atalanta”.