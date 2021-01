Calciomercato Inter: Sergio Aguero piace a molti e anche il Psg sarebbe intenzionato ad ingaggiare l’attaccante. Tutti i dettagli

Non solo ai risultati sportivi, l’Inter pensa anche al mercato. I nerazzurri, che hanno un buon numero di obiettivi davvero ambiziosi per rinforzare la rosa della ‘Beneamata’, pensano da un po’ di tempo ad ingaggiare Sergio Aguero. Il centravanti argentino del Manchester City è in scadenza a giugno e sembra veramente difficile che rinnovi con i ‘Citizens’ – che secondo alcune indiscrezioni per sostituirlo starebbero pensando all’interista Lautaro Martinez. Sull’argentino classe 1988, comunque, ci sarebbe anche il Psg.

Come spiegato da Bruno Satin ai microfoni del ‘Late Football Club’, Mauricio Pochettino vorrebbe un rinforzo in vista di giugno in attacco. Mauro Icardi, invece, secondo l’agente vorrebbe tornare presto in Italia dato che a Parigi non sembra essere andata per niente bene:

“Alla fine di questa stagione, e questo deve essere stato parte delle discussioni quando è arrivato Pochettino, la domanda sarà come poter migliorare la squadra. C’è un giocatore che piace molto, che vorrebbe andare al Psg e che sarà libero in estate: è Aguero, argentino, che l’ex tecnico del Tottenham conosce molto bene e che ha seguito quando era in Inghilterra. Per Icardi, l’ultima voce che abbiamo dall’Italia è che proverebbe invece a tornarci se ne avesse la possibilità“.