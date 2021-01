Damsgaard: “Eriksen è una persona davvero gentile e con cui è piacevole parlare”

Inter, l’esterno offensivo della Sampdoria autore dell’assist che ha portato al gol di Keita Baldé nella sfida contro la squadra di Antonio Conte, è entrato nei taccuini dei dirigenti sia della squadra milanese che di quelli della Juventus. Se manterrà questo rendimento sarà dura per il club blu-cerchiato trattenerlo nel prossimo mercato estivo

INTER DAMSGAARD INTERVISTA/ Il centrocampista della Sampdoria o se preferite esterno offensivo, Mikkel Damsgaard, dopo l’ennesima ottima prova contro i nerazzurri nell’ultimo turno di campionato, è diventato un possibile rinforzo sia per la squadra milanese che per la Juventus, anche se probabilmente se ne parlerà nel prossimo mercato estivo. Il giocatore si è detto lusingato di queste attenzioni da parte delle due big e, in un’intervista a Tv 2 Sport, ha voluto dare le sue opinioni in merito. Queste le sue dichiarazioni, partendo proprio dall’inaspettata vittoria della sua squadra nell’ultimo turno di campionato: “Eriksen? Abbiamo parlato dopo la partita e mi ha elogiato l’assist. È una persona davvero gentile e con cui è piacevole parlare. È stato bello che volesse parlare con me dopo la partita”.

Per tutte le altre news clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, clamoroso | Il Liverpool beffa tutti!

LEGGI ANCHE>>> Inter, quanto vali per Suning e una ‘mezza certezza’ chiamata BC Partners

Il calciatore danese con il club blu-cerchiato vanta già 15 presenze e due reti, senza contare gli assist tra cui quello che ha permesso a Keita Baldé di segnare il secondo gol della squadra ligure contro l’Inter. Qualora dovesse mantenere questo rendimento, nel prossimo mercato estivo potrebbe diventare uno dei giocatori al centro di parecchie trattative, per la felicità del club ligure che farà una bella plusvalenza.