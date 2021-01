Inter: una statistica che vede Edin Dzeko spesso pericoloso con i nerazzurri fa tremare di paura Antonio Conte. Tutti i dettagli

Sale l’attesa per Roma-Inter, che domani alle ore 12.30 andrà in scena allo stadio ‘Olimpico’. I nerazzurri devono cercare di rialzarsi dopo la sconfitta subita contro la Sampdoria a Genova. Un dato che però dovrebbe preoccupare Antonio Conte e i suoi giocatori, è quello che riguarda Edin Dzeko, centravanti a dir poco formidabile che in passato sarebbe potuto approdare a Milano:

“L’attaccante bosniaco ha partecipato ad almeno un gol in 6 delle 9 partite in Serie A disputate contro il ‘Biscione’, compagine contro la quale vanta più passaggi vincenti rispetto alle altre rivali dei capitolini nel massimo campionato italiano”. Per tutte le altre news clicca QUI. questa statistica, evidenziata da ‘Dazn’, dovrebbe comprendere quanto sappia far male ai nerazzurri Dzeko. Domani pranzo rovinato alla ‘Beneamata’?