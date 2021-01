Inter: stilata una classifica in cui i nerazzurri è tra le peggiori in Europa e la meno efficace in Italia. Tutti i dettagli

Il ‘Cies Football Observatory’ ha pubblicato uno studio riguardante due statistiche: i dribbling tentati e quelli riusciti. In entrambe, l’Inter si trova nelle ultime posizioni sia in Italia che in Europa. Nel primo caso, i nerazzurri tentano un dribbling quasi ogni 7 minuti di gioco, il che li fa scivolare fino al 18° posto in Italia (davanti a Spezia e Benevento) e 81° in Europa.

Nel secondo, invece, la ‘Beneamata’ conta solo il 55,1% di dribbling riusciti che colloca la squadra allenata da Antonio Conte al penultimo posto in Italia (solo il Bologna fa peggio) e al 73° in Europa.