E’ iniziata la settimana che si concluderà con l’attesissimo Inter-Juventus. Problemi seri di formazione per Pirlo: non solo de Ligt, un altro big non ci sarà

Ieri la Juventus ha sconfitto 2-1 il Sassuolo quasi allo scadere e, approfittando del 2-2 dell’Olimpico, ha recuperato altri punti dall’Inter di Conte – ora il distacco è di sole quattro lunghezze e i bianconeri hanno una gara in meno – che sfideranno domenica sera. Per il big match del ‘Meazza’, però, Andrea Pirlo è davvero nei guai. Oltre a de Ligt, positivo al Covid-19, il tecnico bresciano dovrà probabilmente rinunciare allo statunitense McKennie, alle prese con problemi muscolari, e sicuramente (a meno di un recupero clamoroso) a Paulo Dybala. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter-Juventus, Dybala verso il forfait: le ultime

L’attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo poco prima della fine del primo tempo a causa di una contusione al ginocchio con presunta distorsione. Stando alle ultime indiscrezioni, il timore della Juve è che possa essere interessato il legamento collaterale. In questi minuti Dybala sta effettuando degli accertamenti per conoscere la gravità del guaio fisico. Difficilissimo, per non dire impossibile un suo reintegro in vista della supersfida di ‘San Siro’, valevole per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A.