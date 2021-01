Calciomercato Inter: una pretendente a sorpresa si è aggiunta ai nerazzurri e alla Juventus per acquistare ‘Papu’ Gomez. I dettagli

Uno dei giocatori più ricercati nel mercato di gennaio, è senza ombra di dubbio Alejandro Gomez. Il ‘Papu’, ormai in rottura con l’Atalanta dopo la lite con l’allenatore della ‘Dea’, Giampiero Gasperini, già a gennaio potrebbe lasciare il club bergamasco per approdare altrove – le piste più accreditate per acquistare il fantasista argentino sono Inter e Juventus. Nelle ultime ore sembra essersene aggiunta un’altra a dir poco sorprendente: il Monza. Per tutte le altre news clicca QUI.

Calciomercato Inter, il ‘Papu’ dice no ma ringrazia: i retroscena

Secondo quanto riportato da ‘SerieBnews.com’, il Monza ci avrebbe riprovato seriamente, dopo aver effettuato un tentativo qualche settimana fa, per quanto riguarda l’acquisto del ‘Papu’ Gomez. Berlusconi e Galliani, quest’ultimo protagonista di un grande mercato di gennaio, avrebbero provato in tutti i modi a portare l’ex calciatore del Catania in biancorosso arrivando ad offrirgli un contratto fino al giugno 2023 da ben 4 milioni di euro a stagione con tanto di opzione per l’anno successivo.

Offerta, a livello economico, decisamente allettante e superiore all’ingaggio attuale del trequartista sudamericano. Niente da fare, però. Il ‘Papu’ ha preferito declinare la proposta ambiziosa del club lombardo. Il giocatore classe 1988 vorrebbe approdare in un top club che gli permetta, in questa o nella prossima stagione, di disputare coppe europee – come Inter e Juventus, appunto.