Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Antonio Conte e sul suo possibile addio al termine di questa annata. Due ipotesi per la sua successione

Fra Conte e l’Inter possibile divorzio a fine stagione, scrive stamane ‘Tuttosport’ e la cosa non ci stupisce. Lo scorso novembre, infatti, qui su Interlive.it vi abbiamo detto chiaramente che il tecnico e il club vivono da separati in casa, proseguendo un matrimonio che nelle intenzioni di entrambi – specie di Marotta – doveva concludersi alla fine della scorsa stagione a causa degli ‘scontri’ pubblici e privati tra lo stesso salentino e la dirigenza. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, via Conte: Allegri o un allenatore meno costoso

Il quotidiano torinese rilancia la possibilità, o meglio l’alta probabilità di una separazione al termine di quest’annata – da capire certamente le modalità perché nessuna delle due parti intende perdere troppi soldi – considerati i nuovi screzi in ottica calciomercato. Ma pure per via dell’incertezza sul futuro societario, con Suning dato in trattativa col fondo Bc Partners per la cessione del pacchetto di minoranza o forse maggioranza dell’Inter. Insomma, gli ingredienti per un addio ci sono tutti. Ma chi al suo posto? Se fosse per Marotta, Massimiliano Allegri col quale esisterebbe già una intesa di massima. Tuttavia la situazione economico-finanziaria tutt’altro che brillante potrebbe ‘obbligare’ la dirigenza a virare su un profilo meno ingombrante e soprattutto meno costoso: uno ‘alla De Zerbi’ o proprio il tecnico bresciano che sta ottenendo risultati importanti alla guida del Sassuolo.

De Zerbi sembra piacere allo stesso Marotta e potrebbe essere giudicato in maniera positiva anche da una eventuale nuova proprietà data la bravura nel valorizzare il parco giocatori a sua disposizione, nella fattispecie i giovani. Staremo a vedere.