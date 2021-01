Inter: Emanuele Giaccherini ha parlato del derby d’Italia fra i nerazzurri e la Juventus elogiando sia Conte che la ‘Beneamata’. I dettagli

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus, che verrà disputato allo stadio ‘San Siro’ di Milano, attrae veramente tutti compresi gli addetti ai lavori. Per Tutte le altre news clicca QUI. Quest’anno più che mai dato che nerazzurri e bianconeri sono in piena lotta scudetto e promettono di darsi battaglia fino all’ultimo respiro. Emanuele Giaccherini, attualmente in forze al Chievo, intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ ha voluto dare la sua opinione difendendo Antonio Conte e spiegando che la ‘Beneamata’ non si trova per niente in crisi:

LEGGI ANCHE>>> Fiorentina-Inter, Conte pensa già alla Juventus | Ampio turn over in Coppa Italia

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, difensore e quarta punta | Vertice in sede

“Conte? A livello tattico è maniacale, alla Juve facevamo sempre 40-50 minuti di esercitazioni per seduta. Provavamo le uscite, le giocate, tutto. Il suo modo di giocare mette in difficoltà ogni avversario, quando dice che le avversarie si snaturano contro l’Inter è vero. Poi certo, nelle gare che si complicano può servire trovare una soluzione alternativa. Ma lui sa cosa deve fare. L’Inter è forte, meritava anche a Roma, non credo sia in difficoltà. La Juve dovrà gestire gli infortunati. Vedo favorito Conte, per il match e per lo scudetto. Credo sia l’anno dei nerazzurri: sono più maturi e senza coppe europee hanno un vantaggio siccome si deciderà tutto da marzo in poi”.