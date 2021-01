Da Eriksen a Borja Valero, le probabili formazioni della sfida Fiorentina-Inter in cui sarà in palio la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia

In ottica Juventus, Conte farà ampio turnover oggi ore 15 al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, nel match in cui sarà in palio la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. La vincente sfiderà il Milan, ieri vittorioso sul Torino ai calci di rigore. Il tecnico dell’Inter potrebbe inserire ben otto giocatori diversi rispetto all’undici titolare mandato in campo all’Olimpico contro la Roma: da Kolarov e Ranocchia in difesa a Sanchez in attacco, passando per Perisic, Young, Sensi, Gagliardini ed Eriksen. Il danese, come anticipato ieri dal salentino, agirà nel ruolo di playmaker. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Dall’altra parte Prandelli farà qualche cambio, schierando però quasi la formazione migliore: Callejon e Castrovilli agiranno a supporto di Vlahovic, in campo dall’inizio gli ex Biraghi e Borja Valero. L’arbitro sarà Massa di Imperia.

Probabili formazioni Fiorentina-Inter

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic. All.: Prandelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young; Gagliardini, Eriksen, Sensi, Perisic; Sanchez, Lautaro. All.: Conte

Arbitro: Massa di Imperia