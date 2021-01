Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia di scena al Franchi a partire delle ore 15

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Inter. Confermate le indiscrezioni della vigilia, Conte fa ampio turnover facendo otto cambi rispetto alla formazione schierata domenica contro la Roma: Eriksen in cabina di regia, davanti Lautaro e Sanchez. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI. Sponda viola, Prandelli opta per il 3-4-2-1, Eysseric e Castrovilli dietro Kouame. Titolari gli ex Biraghi e Borja Valero.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ti fai male da sola | Contro la Roma un pareggio che (non) ci sta

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter aperto: affare in famiglia se parte Pinamonti

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Inter

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Castrovilli, Eysseric; Kouame. All. Prandelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young; Gagliardini, Eriksen, Sensi, Perisic; Sanchez, Lautaro. All.: Conte

Arbitro: Massa di Imperia